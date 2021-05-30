Шамиль Тарпищев: сейчас условия на «Ролан Гаррос» благоволят игре Карена Хачанова

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мыслями о перспективах российского теннисиста Карена Хачанова на стартовавшем «Ролан Гаррос».

В матче первого круга Хачанов в трёх сетах обыграл представителя Чехии Иржи Веселы со счётом 6:1, 6:2, 6:3.

«Карен потерял много времени во время пандемии, поэтому сейчас всё ещё набирает форму и кондиции. На «Ролан Гаррос» сейчас жёсткая земля и быстрые мячи, а это именно то, что наиболее удобно для игры Карена. С позиций подачи и уверенности в игре Хачанову сейчас условия в Париже благоволят. По своему уровню он может обыгрывать любого следующего соперника и проходить дальше к возможной встрече с Роберто Баутиста-Агутом», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости».