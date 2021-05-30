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Вероника Кудерметова в двух сетах обыграла Аманду Анисимову в первом круге «Ролан Гаррос»

Вероника Кудерметова в двух сетах обыграла Аманду Анисимову в первом круге «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» Кудерметова в двух сетах переиграла представительницу США Аманду Анисимову со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 9. На счету Анисимовой — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В следующем раунде соревнований Кудерметова сразится с победительницей матча Мари Боузкова – Катержина Синякова (обе – представительницы Чехии).

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
30 мая 2021, воскресенье. 17:50 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1  
7 7 		6  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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