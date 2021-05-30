Вероника Кудерметова в двух сетах обыграла Аманду Анисимову в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» Кудерметова в двух сетах переиграла представительницу США Аманду Анисимову со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 9. На счету Анисимовой — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В следующем раунде соревнований Кудерметова сразится с победительницей матча Мари Боузкова – Катержина Синякова (обе – представительницы Чехии).

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.