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Наоми Осаке пригрозили дисквалификацией за отказ общаться с прессой

Наоми Осаке пригрозили дисквалификацией за отказ общаться с прессой
Яна Метлёва
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Президенты турниров «Большого шлема» выпустили совместное заявление по поводу отказа второй ракетки мира японки Наоми Осаки от общения с журналистами на «Ролан Гаррос». За свою позицию Осака может получить наказание в виде дисквалификации.

Ранее организаторы «Ролан Гаррос» собственными силами пытались наладить диалог с Осакой. Однако японка не вступила в переговоры. Сегодня, 30 мая, Наоми выиграла стартовый матч на «Ролан Гаррос», но она сдержала обещание и не появилась на послематчевой пресс-конференции, за что было оштрафована на $ 15 тыс.

После этого представители четырёх турниров «Большого шлема» уже совместно обратились к Осаке и напомнили ей об обязательствах перед СМИ во время соревнований, а также о последствиях их невыполнения.

В заявлении президенты турниров отметили, что согласно Кодексу поведения Осака может попасть под серьёзные санкции со стороны руководства турниров, если продолжит игнорировать свои обязательства. Повторные нарушения правил теннисисткой могут повлечь за собой более значительные штрафы и дисквалификацию с других ТБШ.

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