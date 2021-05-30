Соболенко в двух сетах обыграла Конюх и вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции

Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» Соболенко в двух сетах обыграла представительницу Хорватии Ану Конюх со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Соболенко 7 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Конюх – 2 эйса, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Соболенко сразится с победительницей матча Диан Парри (Франция) — Александра Саснович (Беларусь).

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.