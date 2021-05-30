Анастасия Потапова не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции
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20-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции.
В стартовом матче на «Ролан Гаррос» Потапова потерпела поражение от представительницы Канады Лейлы Фернандес. Канадке хватило двух сетов, чтобы обыграть россиянку. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 – в пользу Фернандес.
Матч продолжался ровно один час. Потапова 3 раза подала навылет и допустила 3 двойные ошибки. На счету её соперницы — одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.
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