Доминик Тим прокомментировал сенсационное поражение на старте «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим прокомментировал сенсационное поражение в первом круге «Ролан Гаррос» от испанца Пабло Андухара. Встреча завершилась со счётом 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4 — в пользу испанца.

«Конечно, я был мотивирован, но моей игры сегодня не было. Моим ударам не хватало точности и силы. Также я плохо двигался по корту, поэтому моя игра была на несколько процентов хуже.

С того момента, как я вернулся на корт прошло уже два месяца, и я действительно хорошо тренировался, причём очень интенсивно. Плюс у меня были реальные матчи в Мадриде и Риме. Но в Лионе и здесь что-то пошло не так, я не был самим собой. Это очень сложная ситуация.

Несмотря на очень болезненное поражение я надеюсь, что смогу вернуться ещё сильнее. Но сейчас я не знаю, когда наступит этот момент», — сказал Тим на послематчевой пресс-конференции.