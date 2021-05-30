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Светлана Кузнецова уступила Виктории Азаренко в первом круге «Ролан Гаррос»

Светлана Кузнецова уступила Виктории Азаренко в первом круге «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции.

На старте турнира Кузнецова в трёх сетах уступила 16-й ракетке мира представительнице Беларуси Виктории Азаренко со счётом 4:6, 6:2, 3:6.

Встреча продлилась 2 часа 1 минуту. Кузнецова ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. На счету Азаренко — ни одного эйса, 9 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В следующем раунде соревнований Азаренко сыграет с представительницей Дании Кларой Таусон.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
30 мая 2021, воскресенье. 19:25 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 3
         
Светлана Кузнецова
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
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