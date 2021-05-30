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Александр Зверев отыгрался с 0:2 по сетам и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Александр Зверев отыгрался с 0:2 по сетам и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции.

На старте «Ролан Гаррос» Зверев выдал затяжной матч с соотечественником Оскаром Отте. Александр отыгрался с 0:2 по сетам. Итоговый счёт поединка 3:6, 3:6, 6:2, 6:2, 6:0 – в пользу Зверева.

Встреча продлилась 2 часа 50 минут. Зверев 9 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Отте — 2 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем раунде турнира Зверев сразится с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия) — Карлос Табернер (Испания).

Действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом в трёх сетах 6:0, 6:2, 7:5.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
30 мая 2021, воскресенье. 19:15 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		3 6 6 6
6 		6 2 2 0
             
Оскар Отте
Германия
Оскар Отте
О. Отте
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