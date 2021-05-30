Александр Зверев отыгрался с 0:2 по сетам и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции.
На старте «Ролан Гаррос» Зверев выдал затяжной матч с соотечественником Оскаром Отте. Александр отыгрался с 0:2 по сетам. Итоговый счёт поединка 3:6, 3:6, 6:2, 6:2, 6:0 – в пользу Зверева.
Встреча продлилась 2 часа 50 минут. Зверев 9 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Отте — 2 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
В следующем раунде турнира Зверев сразится с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия) — Карлос Табернер (Испания).
Действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом в трёх сетах 6:0, 6:2, 7:5.
- 30 мая 2021
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