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Шамиль Тарпищев: украшением «Ролан Гаррос» может стать матч Рублёва с Карацевым

Шамиль Тарпищев: украшением «Ролан Гаррос» может стать матч Рублёва с Карацевым
Яна Метлёва
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о шансах российских теннисистов Андрея Рублёва и Аслана Карацева на стартовавшем «Ролан Гаррос».

«Если говорить о Рублёве, то Штруффа он знает. Андрей сейчас в порядке и должен легче остальных проходить первые раунды. Корт жёсткий, его не сравнить с тем, который был недавно в Риме. Андрей будет показывать свой излюбленный агрессивный теннис и способен на многое. Украшением для нас может стать матч Рублёва с Карацевым. Эта встреча будет познавательной для российских любителей тенниса. Аслан и Андрей должны дойти друг до друга, жду этого», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости».

В первом круге «Ролан Гаррос» седьмой сеяный Рублёв сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом. Карацев (24) встретится с американцем Дженсоном Бруксби. В случае побед Рублёв и Карацев могут встретиться в четвёртом круге турнира.

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