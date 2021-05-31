Роман Сафиуллин опустился на одну строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 31 мая российский теннисист Роман Сафиуллин опустился на 182-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лидерство сохранил серб Новак Джокович.
Рейтинг АТР. 31 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 313.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9793.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9630.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8445.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7500.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6990.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6090.
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5605.
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3958.
10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3465.
...
25 (25). Карен Хачанов (Россия) — 2280.
26 (26). Аслан Карацев (Россия) — 2245...
136 (136). Евгений Донской (Россия) — 555...
182 (181). Роман Сафиуллин (Россия) — 393.
- 31 мая 2021
-
08:24
-
08:18
-
08:13
-
08:05
-
00:54
-
00:26
-
00:07
- 30 мая 2021
-
23:30
-
22:34
-
22:05
-
21:29
-
21:20
-
21:00
-
20:39
-
20:15
-
19:59
-
19:30
-
19:18
-
19:01
-
17:54
-
17:42
-
17:05
-
16:39
-
16:24
-
16:18
-
16:04
-
15:49
-
15:41
-
14:53
-
14:39
-
14:29
-
14:29
-
14:08
-
13:49
-
13:43