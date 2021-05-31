Карен Хачанов опустился на 34-ю строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-7 — трое россиян
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В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 31 мая российский теннисист Карен Хачанов опустился на 34-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. В топ-7 входят россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Аслан Карацев. Лидирует представитель Греции Стефанос Циципас.
Чемпионская гонка ATP. 31 мая
1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 3360.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 3170.
3 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 2760.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 2250.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 2230.
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 2220.
7 (7). Аслан Карацев (Россия) — 1685.
8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 1460.
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 1445.
10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 1375.
...
34 (33). Карен Хачанов (Россия) — 560.
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