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Зверев признался, что нервничал на старте «Ролан Гаррос» из-за раннего вылета Тима

Зверев признался, что нервничал на старте «Ролан Гаррос» из-за раннего вылета Тима
Яна Метлёва
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Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как повлиял на него неожиданно ранний вылет австрийца Доминика Тима с «Ролан Гаррос». Тим в первом круге уступил испанцу Пабло Андухару со счётом 6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 4:6.

«Если честно, думаю, вылет Тима немного повлиял на меня в начале матча. Да, ты стараешься сосредоточиться на себе, не обращать ни на что внимания, но ты ведь знаешь сетку, знаешь, кто и где находится. Я считаю Доминика одним из лучших игроков на грунтовом покрытии в туре, он — один из самых сложных соперников, которые могут вам попасться. А потом он вылетает…

Так что да, это безусловно повлияло на мою уверенность на старте матча. Возможно, это стало одной из причин того, что немного нервничал в начале и медленно играл», — приводит слова Зверева сайт ATP.

Отметим, что в матче первого круга на «Ролан Гаррос» с соотечественником Оскаром Отте Зверев отыгрался с 0:2 по сетам. В итоге встреча завершилась со счётом 3:6, 3:6, 6:2, 6:2, 6:0 — в пользу Зверева.

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