Тренер Осаки: Наоми хочет добиться изменений не ради себя одной

Вим Фиссетт, тренер японской теннисистки Наоми Осаки, высказался об отказе своей подопечной общаться с представителями СМИ во время «Ролан Гаррос».

«Не думаю, что это заявление сделано только в личных целях. У Наоми есть возможность использовать свой статус, чтобы решать проблемы, она пытается это делать. В Штатах эта тема сейчас очень актуальна. Там спортсмены хотят свободы в своих отношениях с прессой. Они хотят, чтобы им не грозили штрафами, если в один из дней они не смогут прийти на пресс-конференцию из-за психологического дискомфорта. Наоми прекрасно понимает важность взаимодействия с прессой. Она хочет добиться изменений не ради себя одной», — приводит слова Осаки Spiegel.

Напомним, перед стартом на «Ролан Гаррос» вторая ракетка мира Осака объявила, что не станет общаться с представителями СМИ во время турнира. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс.

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