Тренер Осаки: Наоми хочет добиться изменений не ради себя одной

Вим Фиссетт, тренер японской теннисистки Наоми Осаки, высказался об отказе своей подопечной общаться с представителями СМИ во время «Ролан Гаррос».
«Не думаю, что это заявление сделано только в личных целях. У Наоми есть возможность использовать свой статус, чтобы решать проблемы, она пытается это делать. В Штатах эта тема сейчас очень актуальна. Там спортсмены хотят свободы в своих отношениях с прессой. Они хотят, чтобы им не грозили штрафами, если в один из дней они не смогут прийти на пресс-конференцию из-за психологического дискомфорта. Наоми прекрасно понимает важность взаимодействия с прессой. Она хочет добиться изменений не ради себя одной», — приводит слова Осаки Spiegel.
Напомним, перед стартом на «Ролан Гаррос» вторая ракетка мира Осака объявила, что не станет общаться с представителями СМИ во время турнира. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс.
- 31 мая 2021
-
13:41
-
13:13
-
12:47
-
12:19
-
11:56
-
11:18
-
10:23
-
10:17
-
10:13
-
08:24
-
08:18
-
08:13
-
08:05
-
00:54
-
00:26
-
00:07
- 30 мая 2021
-
23:30
-
22:34
-
22:05
-
21:29
-
21:20
-
21:00
-
20:39
-
20:15
-
19:59
-
19:30
-
19:18
-
19:01
-
17:54
-
17:42
-
17:05
-
16:39
-
16:24
-
16:18
-
16:04