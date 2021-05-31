Гаэль Монфис: в личной жизни у меня всё отлично, в профессиональной — не очень
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15-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис высказался об отношениях с шестой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной. В начале апреля пара объявила о помолвке, которая назначена на июль 2021 года.
«В личной жизни у меня всё отлично, а в профессиональной — не очень», — приводит слова Монфиса пресс-служба «Ролан Гаррос».
Также француз рассказал, кого мечтает увидеть на трибунах «Ролан Гаррос».
«Не знаю, насколько это возможно, но единственное, чего бы я хотел, — это увидеть свою мать. Надеюсь, смогу с ней встретиться хотя бы на секунду, мы очень давно не виделись», — отметил Монфис.
В первом круге Открытого чемпионата Франции Монфис (14) сыграет с представителем Испании Альбертом Рамос-Виньоласом.
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