Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гаэль Монфис: в личной жизни у меня всё отлично, в профессиональной — не очень

Гаэль Монфис: в личной жизни у меня всё отлично, в профессиональной — не очень
Яна Метлёва
Комментарии

15-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис высказался об отношениях с шестой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной. В начале апреля пара объявила о помолвке, которая назначена на июль 2021 года.

«В личной жизни у меня всё отлично, а в профессиональной — не очень», — приводит слова Монфиса пресс-служба «Ролан Гаррос».

Также француз рассказал, кого мечтает увидеть на трибунах «Ролан Гаррос».

«Не знаю, насколько это возможно, но единственное, чего бы я хотел, — это увидеть свою мать. Надеюсь, смогу с ней встретиться хотя бы на секунду, мы очень давно не виделись», — отметил Монфис.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Монфис (14) сыграет с представителем Испании Альбертом Рамос-Виньоласом.

Новость по теме
Монфис — о Федерере: увиденное мною на выходных было невероятным, всем будет очень сложно
«Мадам Монфис». Элина Свитолина согласилась выйти замуж за французского теннисиста «Мадам Монфис». Элина Свитолина согласилась выйти замуж за французского теннисиста
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021