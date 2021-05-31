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Веснина — о выходе во второй круг «Ролан Гаррос»: не думала, что всё будет так просто

Веснина — о выходе во второй круг «Ролан Гаррос»: не думала, что всё будет так просто
Яна Метлёва
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Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала выход во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В стартовом матче на «Ролан Гаррос» Веснина в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Ольгу Говорцову со счётом 6:1, 6:0. Встреча продлилась меньше часа.

«Я просто наслаждалась игрой и даже подумать не могла, что всё будет так просто. Знаю Ольгу много лет. Мы играли вместе в начале нашей карьеры, поэтому я хорошо знакома с её стилем игры. Честно говоря, было здорово сыграть с кем-то, кого неплохо знаешь. В этой сетке «Ролан Гаррос» много девушек, о стиле игры которых я понятия не имею», — приводит слова Весниной сайт WTA.

В следующем раунде «Ролан Гаррос» Веснина сыграет с 11-й сеяной чешкой Петрой Квитовой.

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