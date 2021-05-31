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Тарпищев: хочу, чтобы Медведев легко проскочил первый и второй круг на «Ролан Гаррос»

Тарпищев: хочу, чтобы Медведев легко проскочил первый и второй круг на «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы второй ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции.

В первом раунде соревнований Медведев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом. Встреча пройдёт сегодня, 31 мая.

«Я очень хочу, чтобы Даниил легко проскочил первый и второй круг на «Ролан Гаррос». Неуверенность у него идёт исключительно от себя самого. Он внушил себе, что не может играть на грунте. Я же уверен, что сейчас как раз тот самый момент, когда он может раскрыться на этом покрытии. Даниилу надо просто вработаться и поверить в себя. Я не считаю, что он не может играть на земле. Это вопрос внутренней психологии», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости».

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