Веснина поделилась ожиданиями от матча с Квитовой во втором круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Елена Веснина высказалась о предстоящем матче во втором круге «Ролан Гаррос» с 11-й сеяной чешкой Петрой Квитовой.

«Петра — великий игрок, я её очень уважаю. Она — настоящая чемпионка. Конечно, играть против неё — большой вызов для меня. Вообще играть с представителями топ-10 на турнирах «Большого шлема» всегда непросто. Нужно демонстрировать на корте свой лучший теннис и с самого начала матча показывать своё желание победить.

Знаю, что у Петры был тяжёлый матч в первом круге. Пару раз играла против неё, она побеждала. Она знает мою игру, я — знаю её. Так что посмотрим. Я действительно с нетерпением жду этого матча», — приводит слова Весниной сайт WTA.

Отметим, что в первом круге Квитова одержала победу (6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:1), отыграв матчбол у бельгийки Гретье Миннен.