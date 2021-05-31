Веснина поделилась ожиданиями от матча с Квитовой во втором круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Елена Веснина высказалась о предстоящем матче во втором круге «Ролан Гаррос» с 11-й сеяной чешкой Петрой Квитовой.
«Петра — великий игрок, я её очень уважаю. Она — настоящая чемпионка. Конечно, играть против неё — большой вызов для меня. Вообще играть с представителями топ-10 на турнирах «Большого шлема» всегда непросто. Нужно демонстрировать на корте свой лучший теннис и с самого начала матча показывать своё желание победить.
Знаю, что у Петры был тяжёлый матч в первом круге. Пару раз играла против неё, она побеждала. Она знает мою игру, я — знаю её. Так что посмотрим. Я действительно с нетерпением жду этого матча», — приводит слова Весниной сайт WTA.
Отметим, что в первом круге Квитова одержала победу (6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:1), отыграв матчбол у бельгийки Гретье Миннен.
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