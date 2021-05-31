Виктория Азаренко: матчи со Светланой Кузнецовой — это всегда тяжёлые битвы

16-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась эмоциями после выхода во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче Азаренко в трёх сетах обыграла россиянку Светлану Кузнецову со счётом 6:4, 2:6, 6:3.

«Матчи с Кузнецовой — это всегда тяжёлые битвы. Каждый раз, когда мы играем, на нас падает огромная нагрузка и физически, и психологически, потому что мы обе боремся за каждое очко.

На самом деле я очень обрадовалась, когда узнала, что в первом круге сыграю со Светой. Хорошо пройти такой сложный тест на старте «Ролан Гаррос». Она — бывшая чемпионка этого турнира (2009 год. — Прим. «Чемпионата»), всегда приятно выигрывать такие матчи», — цитирует Азаренко Tennis Head.