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Действующая чемпионка Свёнтек вышла во второй круг «Ролан Гаррос» в свой день рождения

Действующая чемпионка Свёнтек вышла во второй круг «Ролан Гаррос» в свой день рождения
Яна Метлёва
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Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. Свёнтек — действующая победительница турнира. Отметим, что сегодня, 31 мая, Свёнтек исполнилось 20 лет.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» Свёнтек (8) в двух сетах обыграла представительницу Словении Каю Юван со счётом 6:0, 7:5.

Встреча продлилась 1 час 29 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В следующем раунде Свёнтек сыграет с победительницей матча Ребекка Петерсон (Швеция) — Шелби Роджерс (США).

Напомним, в финале «Ролан Гаррос — 2020» Свёнтек обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
31 мая 2021, понедельник. 13:10 МСК
Кая Юван
101
Словения
Кая Юван
К. Юван
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		5  
6 		7  
         
Ига Свёнтек
9
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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