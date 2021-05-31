Действующая чемпионка Свёнтек вышла во второй круг «Ролан Гаррос» в свой день рождения

Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. Свёнтек — действующая победительница турнира. Отметим, что сегодня, 31 мая, Свёнтек исполнилось 20 лет.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» Свёнтек (8) в двух сетах обыграла представительницу Словении Каю Юван со счётом 6:0, 7:5.

Встреча продлилась 1 час 29 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В следующем раунде Свёнтек сыграет с победительницей матча Ребекка Петерсон (Швеция) — Шелби Роджерс (США).

Напомним, в финале «Ролан Гаррос — 2020» Свёнтек обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.