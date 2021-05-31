20-летняя Ига Свёнтек: чувствую себя старой

Действующая чемпионка польская теннисистка Ига Свёнтек оставила забавный автограф на камере после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».

«Чувствую себя старой», — написала Свёнтек на камере после победы на старте турнира. Сегодня, 31 мая, Свёнтек празднует своё 20-летие.

Ига Свёнтек оставила забавный автограф на камере в своё 20-летие

В матче первого круга Открытого чемпионата Франции Свёнтек (8) в двух сетах обыграла представительницу Словении Каю Юван со счётом 6:0, 7:5. В следующем раунде турнира Свёнтек сыграет со шведской теннисисткой Ребеккой Петерсон.

Ранее на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) Свёнтек в финале обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 6:0. Титул в Риме стал для Иги вторым трофеем WTA в карьере.