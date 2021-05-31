Соболенко — о победе над Конюх на «Ролан Гаррос»: всё шло не так, как я планировала
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Четвёртая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала успешное выступление в первом круге «Ролан Гаррос». Соболенко в двух сетах обыграла представительницу Хорватии Ану Конюх со счётом 6:4, 6:3.
«Должна сказать, что я продемонстрировала не лучший уровень игры в этом матче. Но всё-таки я не сдавалась и пыталась найти свою игру. Это действительно был нервный матч, особенно в самом начале, я чувствовала, что всё идёт не так, как я планировала. Я долго не могла найти свой ритм.
Я была очень счастлива, когда нашла его в концовке первого сета. Когда у меня получилось его взять, всё стало намного лучше. Это был тяжёлый матч, поэтому я очень довольна победой», — приводит слова Соболенко сайт WTA.
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