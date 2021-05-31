Нисикори спросили, почему на ТБШ он всегда играет пятисетовики. Кей иронично ответил
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31-летний японский теннисист Кей Нисикори иронично ответил на вопрос, почему на турнирах «Большого шлема» он всегда играет пятисетовые матчи, которые длятся более четырёх часов.
«Ну в первую очередь потому, что я очень люблю теннис и хочу проводить как можно больше времени на корте», — приводит слова Нисикори португальский журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».
Отметим, что в первом круге текущего «Ролан Гаррос» Нисикори в пяти сетах обыграл квалифаера, итальянского теннисиста Алессандро Джаннесси со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3, 4:6, 6:4. Для этого ему понадобилось 4 часа и 3 минуты. В следующем раунде Нисикори сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.
Нисикори — бывшая четвёртая ракетка мира, 12-кратный победитель турниров ATP.
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