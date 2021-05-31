Даниил Медведев впервые выиграл матч на «Ролан Гаррос». Видео
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче на «Ролан Гаррос» Медведев в трёх сетах обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 6:3, 7:5.
Эта победа — первый выигрыш Медведева на «Ролан Гаррос». Четыре года подряд россиянин проигрывал на старте Открытого чемпионата Франции.
За выход в третий круг турнира Медведев поспорит с победителем матча Томми Пол (США) — Кристофер О'Конелл (Австралия).
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 13 июня. Предыдущим победителем соревнования является Рафаэль Надаль. В финале он обыграл представителя Сербии Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Призовой фонд составлял € 38 000 000.
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