Американец Пол стал соперником Медведева во втором круге «Ролан Гаррос»

Американский теннисист Томми Пол вышел во второй круг «Ролан Гаррос» и сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (2). В матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису Пол на тай-брейке пятого сета нанёс поражение Кристоферу О'Конеллу из Австралии со счётом 6:2, 6:4, 4:6, 4:6, 10:8. Встреча продолжалась 3 часа 33 минуты.

Пол восемь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. О'Конелл, получивший уайлд-кард от организаторов, подал 6 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и взял 4 подачи соперника.

В отличие от своего будущего соперника Медведева Пол уже однажды играл во втором круге «Ролан Гаррос». Это случилось в 2020 году, когда турнир «Большого шлема» из-за пандемии коронавируса был перенесён на осень.