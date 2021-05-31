Американец Пол стал соперником Медведева во втором круге «Ролан Гаррос»

Американский теннисист Томми Пол вышел во второй круг «Ролан Гаррос» и сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (2). В матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису Пол на тай-брейке пятого сета нанёс поражение Кристоферу О'Конеллу из Австралии со счётом 6:2, 6:4, 4:6, 4:6, 10:8. Встреча продолжалась 3 часа 33 минуты.
Пол восемь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. О'Конелл, получивший уайлд-кард от организаторов, подал 6 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и взял 4 подачи соперника.
В отличие от своего будущего соперника Медведева Пол уже однажды играл во втором круге «Ролан Гаррос». Это случилось в 2020 году, когда турнир «Большого шлема» из-за пандемии коронавируса был перенесён на осень.
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