«Сотворил историю». Даниил Медведев пошутил по поводу первой в карьере победы на «РГ»

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев после первой в карьере победы на Открытом чемпионате Франции написал в «Твиттере» победный пост. В стартовом матче на «Ролан Гаррос» Медведев в трёх сетах обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 6:3, 7:5.

«Сотворил историю», — написал Медведев. Таким образом он ответил на свою запись от 9 декабря 2020 года. Пост гласил: «Может быть, к 2050 году я смогу выиграть первый раунд на «Ролан Гаррос». Однако победа случилась намного раньше.

Официальный «твиттер» Открытого чемпионата США прокомментировал пост Медведева следующим образом. «Ты уронил это» и смайлик короны.

Другие пользователи поздравили Даниила с победой. «Поздравляю! Начинается новая эра», «Король грунта», «Иди побалуй себя круассанами».

В следующем круге турнира россиянину предстоит сразиться с победителем матча Томми Пол (США) — Кристофер О'Конелл (Австралия).

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