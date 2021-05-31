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Федерер уверенно обыграл Истомина на старте «Ролан Гаррос»

Федерер уверенно обыграл Истомина на старте «Ролан Гаррос»
Елена Чистова
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел во второй круг «Ролан Гаррос». В стартовом матче восьмой сеяный Федерер нанёс поражение представителю Узбекистана Денису Истомину, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:2, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Федерер восемь раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. Истомин подал три эйса, четыре раза ошибся на подаче и не получил ни одного шанса взять подачу соперника.

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции Федерер сыграет с победителем матча между хорватом Марином Чиличем и французом Артуром Риндеркнехом, получившим уайлд-кард от организаторов.

До старта на турнире «Большого шлема» в Париже Федерер провёл только один официальный матч на грунте — проиграл испанцу Пабло Андухару в матче второго круга турнира в Женеве.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
31 мая 2021, понедельник. 17:30 МСК
Денис Истомин
204
Узбекистан
Денис Истомин
Д. Истомин
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 3    
6 		6 6    
             
Роджер Федерер
8
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
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