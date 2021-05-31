Федерер уверенно обыграл Истомина на старте «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел во второй круг «Ролан Гаррос». В стартовом матче восьмой сеяный Федерер нанёс поражение представителю Узбекистана Денису Истомину, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:2, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Федерер восемь раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. Истомин подал три эйса, четыре раза ошибся на подаче и не получил ни одного шанса взять подачу соперника.

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции Федерер сыграет с победителем матча между хорватом Марином Чиличем и французом Артуром Риндеркнехом, получившим уайлд-кард от организаторов.

До старта на турнире «Большого шлема» в Париже Федерер провёл только один официальный матч на грунте — проиграл испанцу Пабло Андухару в матче второго круга турнира в Женеве.