Варвара Грачёва вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Варвара Грачёва с победы стартовала на «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче первого круга она обыграла представительницу Испании Лару Арруабаррену.
Для победы Грачёвой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.
Грачёва выполнила три эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Арруабаррена два раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов.
За выход в третий круг Грачёва поспорит с победительницей встречи между итальянкой Камилой Джорджи и Петрой Мартич из Хорватии.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
- 31 мая 2021
-
19:49
-
19:41
-
19:19
-
19:08
-
18:33
-
17:56
-
17:42
-
17:25
-
17:17
-
17:03
-
16:27
-
15:55
-
15:37
-
15:17
-
14:47
-
14:40
-
14:25
-
14:07
-
13:59
-
13:41
-
13:13
-
12:47
-
12:19
-
11:56
-
11:18
-
10:23
-
10:17
-
10:13
-
08:24
-
08:18
-
08:13
-
08:05
-
00:54
-
00:26
-
00:07