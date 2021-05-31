Варвара Грачёва вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Варвара Грачёва с победы стартовала на «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче первого круга она обыграла представительницу Испании Лару Арруабаррену.



Для победы Грачёвой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.



Грачёва выполнила три эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Арруабаррена два раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов.



За выход в третий круг Грачёва поспорит с победительницей встречи между итальянкой Камилой Джорджи и Петрой Мартич из Хорватии.



«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Новость по теме Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг «Ролан Гаррос», проиграв Хейли Баптист