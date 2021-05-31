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Варвара Грачёва вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Варвара Грачёва вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
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Российская теннисистка Варвара Грачёва с победы стартовала на «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче первого круга она обыграла представительницу Испании Лару Арруабаррену.

Для победы Грачёвой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Грачёва выполнила три эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Арруабаррена два раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Грачёва поспорит с победительницей встречи между итальянкой Камилой Джорджи и Петрой Мартич из Хорватии.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
31 мая 2021, понедельник. 18:30 МСК
Лара Арруабаррена
192
Испания
Лара Арруабаррена
Л. Арруабаррена
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Варвара Грачёва
88
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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