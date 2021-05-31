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Даниил Медведев прокомментировал свою первую победу на «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев прокомментировал свою первую победу на «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою первую победу на Открытом чемпионате Франции. В стартовом матче на «Ролан Гаррос» Медведев в трёх сетах обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 6:3, 7:5.

«Это очень хороший матч, но я очень хорошо тренировался. Я никогда раньше не выигрывал на «Ролан Гаррос», но мне очень хотелось победить сегодня. Так что даже когда соперник вёл в третьем сете, я отлично отреагировал. В этом году я думал, что плохо играю на грунте. Но с первого дня почувствовал, что могу играть очень хорошо. Я почти чувствую себя крутым», — приводит слова Медведева Le Matin.

В следующем круге турнира россиянину предстоит сразиться с победителем матча Томми Пол (США) — Кристофер О'Конелл (Австралия).

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