Даниил Медведев прокомментировал свою первую победу на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою первую победу на Открытом чемпионате Франции. В стартовом матче на «Ролан Гаррос» Медведев в трёх сетах обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 6:3, 7:5.
«Это очень хороший матч, но я очень хорошо тренировался. Я никогда раньше не выигрывал на «Ролан Гаррос», но мне очень хотелось победить сегодня. Так что даже когда соперник вёл в третьем сете, я отлично отреагировал. В этом году я думал, что плохо играю на грунте. Но с первого дня почувствовал, что могу играть очень хорошо. Я почти чувствую себя крутым», — приводит слова Медведева Le Matin.
В следующем круге турнира россиянину предстоит сразиться с победителем матча Томми Пол (США) — Кристофер О'Конелл (Австралия).
- 31 мая 2021
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