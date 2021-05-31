Даниил Медведев — о первой победе на «РГ»: здесь я могу играть, как на харде

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после первой победы на «Ролан Гаррос». Медведев в трёх сетах обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 6:3, 7:5.

«Это великолепно. Но самое главное — это уровень тенниса. Мой противник может видеть, что я действительно чувствовал себя хорошо. Сегодня мне удалось играть стабильно. На самом деле я играл намного лучше на тренировках, чем сегодня, так что есть возможности для улучшения. Надеюсь, в следующих раундах будет только лучше. Как я уже сказал, я действительно доволен в первую очередь победой, а затем и моим уровнем игры.



Я чувствую надежду. Вы могли видеть это сегодня в матче. Чувствую, что здесь — по крайней мере, в этом году с такой погодой, с такими мячами — я могу играть, как на харде. Для меня это ничем не отличается от Открытого чемпионата Австралии, когда я приезжаю на этот турнир. Если я проиграю здесь, на «Ролан Гаррос», это, вероятно, будет потому, что мой соперник будет играть очень хорошо. Как я уже сказал, чувствую себя очень уверенно, хорошо двигаюсь, хорошо скольжу», — приводит слова Медведева Tennis Majors.