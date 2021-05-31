Вторая ракетка мира Наоми Осака снялась с «Ролан Гаррос».

«Привет, всем. Это не та ситуация, какую я когда-либо воображала или планировала получить, когда публиковала пост несколько дней назад. Я думаю, что сейчас самое лучшее для турнира, других игроков и моего благополучия — это то, что я снимусь, чтобы все могли вернуться к теннису, происходящему в Париже. Я никогда не хотела привлекать внимание, и я признаю, что моё сообщение, мой посыл могли быть более ясными. Что важнее, я бы никогда не упрощала ментальное здоровье или не использовала бы этот термин несерьёзно, необдуманно. Правда в том, что я страдала от продолжительных приступов депрессии с Открытого чемпионата США 2018 года, и у меня было действительно сложное время, когда я справлялась с этим. Любой, кто знаком со мной, знает, что я интроверт, и любой, кто видел меня на соревнованиях, заметил, что я часто надеваю наушники, потому что это помогает притупить моё социальное тревожное расстройство. », — написала Осака в своём "Инстаграме".

До начала турнира она сообщила, что не планирует общаться с журналистами. Вчера её оштрафовали на 15 тысяч долларов за пропущенную пресс-конференцию.