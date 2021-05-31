Алкарас Гарфия стал самым молодым испанцем, выигравшим матч на «РГ», побив рекорд Надаля
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Испанский теннисист Карлос Алкарас Гарфия в матче первого круга «Ролан Гаррос» победил соотечественника Бернабе Сапата-Миральеса. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:1, 7:6 (7:4) в пользу Карлоса.
Эта победа позволила Гарфии в возрасте 18 лет и 26 дней стать самым молодым испанцем, выигравшем матч на «Ролан Гаррос» в Открытой эре. Предыдущее достижение принадлежало Рафаэлю Надалю. Рафаэль одержал свою первую победу в Париже в 2005 году, когда ему было почти 19 лет.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 13 июня. Действующим победителем соревнования является Рафаэль Надаль. В финале он обыграл представителя Сербии Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Призовой фонд составлял € 38 000 000.
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