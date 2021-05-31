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Дарья Касаткина с победы стартовала на «Ролан Гаррос»

Дарья Касаткина с победы стартовала на «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
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Российская теннисистка Дарья Касаткина с победы стартовала на «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче первого круга она обыграла представительницу Японии Мисаки Дои.

Для победы Касаткиной потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 5:7, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

Касаткина выполнила два эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала 8 из 12 брейк-пойнтов. Её соперница Дои один раз подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Касаткина поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
31 мая 2021, понедельник. 19:50 МСК
Дарья Касаткина
37
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
3 		7 3
         
Мисаки Дои
79
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
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