Роджер Федерер стал седьмым старейшим игроком, выигравшим матч на «Ролан Гаррос»
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер, одержав победу над представителем Узбекистана Денисом Истомином в первом круге Открытого чемпионата Франции, стал седьмым старейшим игроком в Открытой эре, выигравшим матч на «Ролан Гаррос».
Со времён победы представителя Хорватии Иво Карловича в 2019 году в возрасте 40 лет 89 дней Федерер является самым старым победителем матча в Париже. Сейчас ему 39 лет 296 дней.
В матче второго круга Открытого чемпионата Франции Федерер сыграет с хорватом Марином Чиличем, победившем француза Артура Риндеркнеха.
До старта на турнире «Большого шлема» в Париже Федерер провёл только один официальный матч на грунте — проиграл испанцу Пабло Андухару в матче второго круга турнира в Женеве.
Новость по темеФедерер уверенно обыграл Истомина на старте «Ролан Гаррос»
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