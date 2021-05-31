Роджер Федерер прокомментировал свою первую победу после возвращения в Тур после операций

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал возвращение в игру. 39-летний швейцарец победил Дениса Истомина из Узбекистана в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:2, 6:4, 6:3.

«Я просто чувствовал себя в целом намного яснее, намного лучше, чем в Женеве. Очевидно также, что, возможно, тип соперника позволил мне иметь много разных способов выигрывать очки. Я знал, что если я подойду к сетке, это будет вариант получения очка. Попадание в дропшот всегда было вариантом. Раннее взятие мяча — также отличный способ. Что ещё? Я думаю, что самая большая разница для меня в Женеве, теперь, оглядываясь назад, заключается в том, что я очень быстро набирал очки. Думаю, именно это привело меня к победе в конце концов. Я редко тратил лишние две, три, четыре, пять секунд, которые обычно трачу, чтобы взять полотенце или пообщаться с трибунами, какой бы ни была динамика.

Я чувствовал, что сегодня я действительно приложил больше усилий, чтобы больше двигаться, а не играть, как на тренировке, где вы просто зарабатываете максимальное количество очков. Иногда мне приходится говорить себе: «Потрать немного времени, подойди к полотенцу, сделай что-нибудь другое».

Когда у вас четверо детей, вы всегда заняты. К тому же я пять недель провёл на костылях. Было приятно провести немного времени дома, но было странно не видеть друзей (в связи с самоизоляцией из-за пандемии коронавируса. — Прим. «Чемпионата»). А потом я много работал», — приводит слова Федерера Tennis Majors.