Даниил Медведев — о коронавирусе: самый трудный момент был в течение 10 дней

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал о последствиях коронавируса, который у него обнаружили в апреле в Монте-Карло.
«Приехав в Мадрид ранее в этом месяце, я чувствовал себя на 70 или 60 процентов. Я думаю, что именно так ковид влияет на тело. Хотя всегда трудно сказать, потому что иногда в течение года бывают моменты спада. Так что, возможно, это был просто один из них. Да, я чувствовал, что симптомы ковида были сильными в течение, может быть, пяти-шести недель с тех пор, как я подхватил его. Теперь я чувствую себя на 100 процентов.
Коронавирус — это также немедленная изоляция, а это означало, что 10 дней я был дома, в основном почти всё время лежал на диване. Даже если бы я попытался сделать некоторые физические упражнения, я чувствовал себя не очень хорошо, поэтому я не мог сделать многого. И у меня маленькая квартира.
Самый трудный момент был в течение 10 дней, я думаю, на второй или третий день после того, как я понял, что я был заражён. Но ничего серьёзного. У меня не было галлюцинаций или чего-то в этом роде", — приводит слова Медведева France 24.
- 31 мая 2021
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