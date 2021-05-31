Серена Уильямс одержала победу в матче первого круга на «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Серена Уильямс с победы стартовала на «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче первого круга она обыграла представительницу Румынии Ирину Бегу.
Для победы Уильямс потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2 в пользу американки. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.
Уильямс выполнила пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница Бегу два раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов.
За выход в третий круг Уильямс поспорит с другой румынкой Михаэлой Бузэрнеску.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.
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