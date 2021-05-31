Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс одержала победу в матче первого круга на «Ролан Гаррос»

Серена Уильямс одержала победу в матче первого круга на «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
Комментарии

Американская теннисистка Серена Уильямс с победы стартовала на «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче первого круга она обыграла представительницу Румынии Ирину Бегу.

Для победы Уильямс потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2 в пользу американки. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Уильямс выполнила пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница Бегу два раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Уильямс поспорит с другой румынкой Михаэлой Бузэрнеску.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
31 мая 2021, понедельник. 22:10 МСК
Серена Уильямс
8
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6  
6 6 		2  
         
Ирина Бегу
74
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Новость по теме
Комментатора Формулы-1 отстранили от работы за оскорбления в адрес Серены Уильямс
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021