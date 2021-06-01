Билли Джин Кинг поддержала Наоми Осаку

Американская теннисистка Билли Джин Кинг отреагировала на снятие Наоми Осаки с «Ролан Гаррос» из-за бойкотирования общения с прессой.

«Невероятно смело, что Наоми Осака рассказала правду о своей борьбе с депрессией. Сейчас важно, чтобы мы дали ей пространство и время, в которых она нуждается. Мы желаем ей всего хорошего», — написала Билли Джин в своём "Твиттере".

До начала турнира Наоми сообщила, что не будет общаться с журналистами и посещать пресс-конференции. Вчера её оштрафовали на 15 тысяч долларов за пропущенную конференцию. Турниры «Большого шлема» заявили, что в случае продолжения бойкота возможна дисквалификация теннисистки. В результате Наоми сообщила в «Инстаграме», что решила сняться с турнира.