«Она ничего нам не должна». Журналисты вступились за Наоми Осаку

Журналисты отреагировали на снятие Наоми Осаки с «Ролан Гаррос» из-за бойкотирования общения с прессой.
«Наоми Осака ничем не обязана теннису. Она ничего не должна средствам массовой информации. Отсутствие сострадания, отсутствие даже минимального чувства приличия, проявленного к ней значительным количеством людей, говорит о многом. Это действительно показательно», — написал журналист Майк Фриман в "Твиттере".
«Наоми Осака приняла правильное решение. Психические проблемы — это серьёзно. Отойти в сторону, чтобы справиться с личными проблемами, — это демонстрация мужества», — написала Кэндис Оуэнс.
«Ситуация с Наоми Осакой для меня подчеркивает, что мы, как общество, всё ещё не находимся в той стадии развития, где мы уважаем тех, кто создаёт границы для эмоционального благополучия. И особенно когда эти люди — цветные женщины», — написала Доа Мадани.
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