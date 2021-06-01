«Она ничего нам не должна». Журналисты вступились за Наоми Осаку

Журналисты отреагировали на снятие Наоми Осаки с «Ролан Гаррос» из-за бойкотирования общения с прессой.

«Наоми Осака ничем не обязана теннису. Она ничего не должна средствам массовой информации. Отсутствие сострадания, отсутствие даже минимального чувства приличия, проявленного к ней значительным количеством людей, говорит о многом. Это действительно показательно», — написал журналист Майк Фриман в "Твиттере".

«Наоми Осака приняла правильное решение. Психические проблемы — это серьёзно. Отойти в сторону, чтобы справиться с личными проблемами, — это демонстрация мужества», — написала Кэндис Оуэнс.

«Ситуация с Наоми Осакой для меня подчеркивает, что мы, как общество, всё ещё не находимся в той стадии развития, где мы уважаем тех, кто создаёт границы для эмоционального благополучия. И особенно когда эти люди — цветные женщины», — написала Доа Мадани.