«Уже поздно, я ухожу». Серена Уильямс не дала журналисту задать вопрос
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39-летняя американская теннисистка Серена Уильямс, стартовавшая с победы на турнире «Ролан Гаррос» (Париж, Франция), досрочно покинула послематчевое интервью, даже не дослушав вопрос от журналиста.
«Уже поздно… Я ухожу», — сказала Уильямс и покинула корт.
Напомним, что в матче первого круга она обыграла представительницу Румынии Ирину Бегу.
Для победы Уильямс потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2 в пользу американки. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.
Уильямс выполнила пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница Бегу два раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов.
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