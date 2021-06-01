«Уже поздно, я ухожу». Серена Уильямс не дала журналисту задать вопрос

39-летняя американская теннисистка Серена Уильямс, стартовавшая с победы на турнире «Ролан Гаррос» (Париж, Франция), досрочно покинула послематчевое интервью, даже не дослушав вопрос от журналиста.

«Уже поздно… Я ухожу», — сказала Уильямс и покинула корт.

Напомним, что в матче первого круга она обыграла представительницу Румынии Ирину Бегу.



Для победы Уильямс потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2 в пользу американки. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.



Уильямс выполнила пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница Бегу два раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов.