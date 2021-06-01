Анна Дмитриева: у Бублика то ли нервная система не в порядке, то ли он недовоспитался

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала выход Даниила Медведева во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом раунде он победил представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 6:3, 7:5.

«Во-первых, Даня немножко улучшил свою игру на грунте, хотя она пока, конечно, далека от совершенства. Сейчас он как-то поспокойнее относится к своим ударам, которые его, может быть, не вполне устраивают, зато у него есть хороший настрой.

Что касается соперника, Саша Бублик — очень талантливый и яркий игрок, но у него то ли нервная система не в порядке, то ли он ещё недовоспитался. Во всяком случае, он, к сожалению, пока не умеет играть как настоящий мастер. Он позволяет себе очень много вольностей, ошибок, нет той строгости, которая необходима профессионалу. Это, конечно, облегчило жизнь Медведеву, он получил много подарков от Саши. Дальше будет сложнее», — приводят слова Дмитриевой «Известия».

Следующим соперником Даниила будет американец Томми Пол.