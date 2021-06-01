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Ига Свёнтек: перед тренировкой с Надалем я записала несколько тем для разговоров

Ига Свёнтек: перед тренировкой с Надалем я записала несколько тем для разговоров
Антон Шебика
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Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о совместной тренировке с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Это было прекрасно. Я должна была подготовиться. Записала несколько тем для наших разговоров, чтобы не было неловкой тишины. Но Рафа прекрасен. Он очень приятный человек. Несмотря на то что я интроверт, мне было очень весело. На тренировке я ощутила его форхенд, вращение. Это новый опыт для меня. Это придало мне позитивной энергии. Здорово, что такой великий чемпион за пределами корта оказывается нормальным человеком. Он шутит, даже проявляет сарказм. Это было здорово», — цитирует Свёнтек журналист Тумайни Карайол в своём «твиттере».

Свёнтек начала защиту титула с победы над словенкой Каей Юван со счётом 6:0, 7:5.

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