Гауфф поддержала Осаку после её снятия с «Ролан Гаррос»
Поделиться
17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф поддержала японскую теннисистку Наоми Осаку после её снятия с Открытого чемпионата Франции.
«Оставайся сильной, я восхищаюсь твоей чуткостью», — написала Гауфф в своём «твиттере».
Напомним, до начала Открытого чемпионата Франции японка сообщила, что не будет общаться с журналистами. После этого её оштрафовали на $ 15 тыс. за пропущенную пресс-конференцию. Турниры «Большого шлема» заявили, что в случае продолжения бойкота возможна дисквалификация японской теннисистки.
Позже Осака объявила о снятии с «Ролан Гаррос». В рамках турнира она успела провести один матч, в котором победила представительницу Румынии Патрисию-Марию Циг со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Комментарии
Рекомендуем вам
- 1 июня 2021
-
09:39
-
08:52
-
08:50
-
08:30
-
08:19
-
01:43
-
01:22
-
00:52
-
00:39
-
00:39
-
00:20
-
00:00
- 31 мая 2021
-
23:59
-
23:47
-
23:30
-
22:46
-
22:27
-
22:18
-
22:09
-
21:58
-
20:58
-
20:40
-
20:15
-
19:49
-
19:41
-
19:19
-
19:08
-
18:33
-
17:56
-
17:42
-
17:25
-
17:17
-
17:03
-
16:27
-
15:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам