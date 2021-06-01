Гауфф поддержала Осаку после её снятия с «Ролан Гаррос»

17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф поддержала японскую теннисистку Наоми Осаку после её снятия с Открытого чемпионата Франции.

«Оставайся сильной, я восхищаюсь твоей чуткостью», — написала Гауфф в своём «твиттере».

Напомним, до начала Открытого чемпионата Франции японка сообщила, что не будет общаться с журналистами. После этого её оштрафовали на $ 15 тыс. за пропущенную пресс-конференцию. Турниры «Большого шлема» заявили, что в случае продолжения бойкота возможна дисквалификация японской теннисистки.

Позже Осака объявила о снятии с «Ролан Гаррос». В рамках турнира она успела провести один матч, в котором победила представительницу Румынии Патрисию-Марию Циг со счётом 6:4, 7:6 (7:4).