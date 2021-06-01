«Мы с тобой, королева». Кайри Ирвинг поддержал Наоми Осаку после снятия с «Ролан Гаррос»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг отреагировал на решение второй ракетки мира японки Наоми Осаки сняться с «Ролан Гаррос» ради психического здоровья.

«Мы все с тобой, королева. Просто будь собой — этого всегда будет достаточно», — написал баскетболист в «Инстаграме» под постом Осаки, где она объявила о своём решении.

Напомним, 23-летняя Осака перед началом «Ролан Гаррос» объявила, что не станет общаться с прессой во время турнира. После чего представители турнира подвергли её решение критике, указывая Наоми на то, что общение с прессой является её прямой обязанностью. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. Турниры «Большого шлема» заявили, что в случае продолжения бойкота возможна дисквалификация теннисистки.

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