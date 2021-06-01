Анна Дмитриева — о скандале с Осакой: такое ощущение, что звёздная болезнь её не миновала

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала скандал с японкой Наоми Осакой.

23-летняя спортсменка перед началом «Ролан Гаррос» объявила, что не станет общаться с прессой во время турнира. Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение с прессой является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. Вчера, 31 мая, Осака объявила о снятии с турнира.

«Согласна с теннисистами, которые считают, что говорить с журналистами — это часть их работы. Пресс-конференция — это продолжение и итог того матча, который они провели. Очень многое зависит и от их оценок, потому что журналисты будут опираться на их слова, так что игроки тоже заинтересованы в этом. Что касается Наоми Осаки, такое ощущение, что звёздная болезнь её всё-таки не миновала. Она в прошлом году тоже проявила свою волю, правда, там это было связано со всякими национальными и политическими вопросами, поэтому никто не посмел возражать против этого своеволия, её даже похвалили. Она, возможно, решила, что теперь её мнение будет законом. Мне хочется верить, что в этом вопросе она ошиблась», — приводят слова Дмитриевой «Известия».

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