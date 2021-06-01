Надаль: хочу быть лучшим теннисистом в истории, но не собираюсь терять из-за этого сон

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, каким образом хотел бы завершить карьеру.

«Я никогда не скрывал, что хотел бы завершить карьеру в статусе лучшего теннисиста в истории с наибольшим количеством побед на турнирах «Большого шлема». Но не собираюсь терять из-за этого сон. И дело не в том, что я боюсь давления, просто чувствую, что хотел бы уйти таким образом. Соответственно, это моя цель, но я ею не одержим. Всё-таки моя главная цель — быть довольным тем, что я делаю.

Я не взял бы 13 титулов в Париже и 20 титулов на турнирах «Большого шлема» в общей сложности, не будь я амбициозным. Амбиции — это хорошо, но вы должны оставаться здоровыми и не быть помешанными на чём-то. Я ставлю себе цели на любом турнире. Если мне удастся их выполнить — отлично, если нет — не буду расстраиваться и не перестану быть счастливым. Сейчас у меня приятная спокойная жизнь, она более размерена, чем в прошлом», — приводит слова Надаля El Pais.