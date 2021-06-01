Рафаэль Надаль: верю, что настанет день, когда я стану отцом
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль ответил на вопрос, планирует ли он заводить детей.
«Никогда не скрывал того факта, что я семейный человек. И верю, что когда-нибудь настанет тот день, когда я стану отцом», — приводит слова Надаля El Pais.
Титулованный испанец женат на Марии Франциске Перелло, с которой встречался более 14 лет. Закрытая свадьба состоялась в 2019 году.
Отметим, что другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович — опередили Надаля в плане отцовства. У Федерера четверо детей (две дочери — Мила и Шарлен и два сына — Лео и Леннарт), Джокович дважды становился отцом, он воспитывает сына Стефана и дочь Тару.
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