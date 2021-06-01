Пэм Шрайвер — о ситуации с Осакой: заявление ТБШ только подлило масла в огонь

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэм Шрайвер высказалась о снятии с Открытого чемпионата Франции японки Наоми Осаки.

«Сочувствую ей и думаю, что спорт в целом неправильно разрешил сложившуюся ситуацию. Чувствую, что заявление турниров «Большого шлема» только подлило масла в огонь, сделало ситуацию безвыходной, необратимой. Я считаю, что они должны были держать свои взгляды и намерения в тайне, не предавать их огласке и действовать за «кулисами». Тем более что «закрытые двери» пандемии продолжают оказывать давление на молодых людей», — приводит слова Шрайвер New York Times.

Напомним, 23-летняя Осака перед началом «Ролан Гаррос» объявила, что не станет общаться с прессой во время турнира, чтобы сохранить психическое здоровье. После чего представители турнира подвергли её решение критике, указывая Наоми на то, что общение с прессой является её прямой обязанностью. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. Турниры «Большого шлема» заявили, что в случае продолжения бойкота возможна дисквалификация теннисистки.

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