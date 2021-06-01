Алекс Корретха — о ситуации с Наоми Осакой: я такого раньше не видел. Значит, ей плохо

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха прокомментировал ситуацию с японкой Наоми Осакой, которая решила сняться с «Ролан Гаррос».
«Шокирующая новость. Очень грустно, что Наоми снялась из-за всей этой ситуации. Это показывает, что игроки — прежде всего люди. Болельщики видят в игроках лишь людей, которые бьют по мячу, но иногда они не понимают, что у теннисистов происходит в голове, как они справляются со всеми переездами и давлением.
Мне её жаль. Конечно, я бы хотел, чтобы она продолжала играть на турнире. Весь мир обсуждал её ситуацию, поэтому она ощущала напряжение. Посмотрим, как сложатся её отношения с прессой в будущем. Снятие с турнира — это 10 шагов вперёд. Если Осака пошла на такое, значит, ей плохо. Она поступила честно, но я такого раньше не видел», — приводит слова Корретхи Eurosport.
Осака перед началом «Ролан Гаррос» объявила, что не станет общаться с прессой во время турнира. Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. Вчера, 31 мая, Осака объявила о снятии с турнира.
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