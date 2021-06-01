Медведев — о поражениях на грунте: естественно, винил себя, но больше — покрытие

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев попытался ответить на вопрос, почему ранее ему не удавалось успешно выступать на грунтовых турнирах.
«На самом деле тяжело ответить. Потому что, когда играл в Мадриде, Риме, на тренировках, было ощущение, что ничего не получается, и хотелось во всём винить грунт, ну и, естественно, себя тоже, но больше — грунт. В итоге сейчас хочется винить мячи. Потому что как только я приехал сюда, стал играть в хороший теннис, которым наслаждаюсь.
Есть ощущение, что здесь, чтобы меня обыграть, человеку действительно нужно показать хороший уровень. Это гораздо легче принять, чем то, когда ты в каком-то смысле проигрываешь самому себе», — сказал Медведев в эфире Eurosport.
Напомним, в матче первого круга на «Ролан Гаррос» Медведев в трёх сетах обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 6:3, 7:5.
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