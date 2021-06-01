Матс Виландер — о скандале с Наоми Осакой: надеюсь, другие игроки извлекут урок

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер прокомментировал скандальную ситуацию вокруг японки Наоми Осаки.

Перед стартом «Ролан Гаррос» бывшая первая ракетка мира заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований, чтобы обратить внимание на проблему «игнорирования ментального здоровья спортсменов». Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. Вчера, 31 мая, Осака объявила о снятии с турнира.

«Мы все желаем ей удачи. В эту ситуацию оказались вовлечены многие, потому что она популярна и может делать заявления. Надеюсь, Осака вернётся и будет чувствовать себя лучше, а также станет вдохновлять других людей в вопросах психологического здоровья. Удачи, Наоми. Надеюсь, другие игроки извлекут урок», — приводит слова Виландера Eurosport.